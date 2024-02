Tagadà, Ghisleri svela le paure degli italiani: "Trattori, cosa temono gli italiani"

06 febbraio 2024 a

a

a

La protesta dei trattori ha monopolizzato l'attenzione dell'opinione pubblica. Manifestazioni ijn mezza Europa e tema trattato in quasi tutti i talk show televisivi. Ma cosa pensa la popolazione? In Europa e in Italia. Ne parla Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, che ha illustrato l'ultimo sondaggio effettuato dalla sua agenzia sull'opinione degli italiani.

"In Francia un cittadino su due sta dalla parte della protesta dei trattori e degli agricoltori. In Germania quasi il 63% er la gente non si dichiara neppure insoddisfatta che ci siano problemi alla circolazione. Nella vicenda dei trattori noi siamo ancora molto sentimentali: quasi il 66% degli italiani sono proprio a favore della protesta e sta dalla parte degli agricoltori. I partiti come Lega, Fratelli d'Italia e Movimento Cinque Stelle hanno dati che superano l'80%. Forza Italia sta intorno al 60% mentre Italia Viva sta intorno al 40%. Solo Azione ha la maggioranza che non appoggia gli agricoltori. Da una parte c'è la paura che ci possano essere aumenti forti legati agli alimenti e alla verdura. Tutto ciò che riguarda l'agricoltura e l'agroalimentare. L'altra paura è che questa grossa manifestazione possa sgonfiarsi senza lasciare traccia perché capiscono che è un tema legato molto al momento e che è legato alle elezioni, Vogliono porre il tema del made in Italy con maggiore attenzione, quindi mettere delle etichette, accorciare determinate filiere ma la genta non ha comptreso quyali siano esattamente le richieste e soprattutto se le richieste sono uguali per tutti.