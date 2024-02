Jo Squillo sotto choc: "Mi hanno portato via tutto", il furto a Roma

15 febbraio 2024 a

Furto a Roma per Jo Squillo. Attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram, la conduttrice ha informato i suoi follower su quanto accaduto una volta tornata da Sanremo, dove ha lavorato come inviata del programma La volta buona. L'attivista ha raccontato che, dopo essersi fermata a mangiare in un ristorante vicino agli studi Rai, i ladri sono entrati in azione e hanno portato via tutto quello che il van conteneva.

"Ore 20, Roma – Via Ojetti, ecco come ho ritrovato la mia macchina. Tre valigie con la mia storia: canzoni, sentimenti, progetti, abiti memorabili, computer, documenti…Con la speranza che tutto questo possa aiutare qualcuno a vivere meglio": con queste parole Jo Squillo ha lanciato su Instagram un filmato in cui riporta a voce il fatto. "È capitato anche a me: la triste avventura di farsi portare via, di farsi rubare tutto": così ha esordito la cantante.

"Ieri sera a Roma, mi hanno portato via tutto, erano più o meno le 20.30. Mi hanno spaccato il vetro della macchina e mi hanno rubato tutte le valigie. Ero in partenza, mi sono fermata a mangiare vicino alla Rai, agli studi Dear. Forse ci hanno tenuti d'occhio", ha detto, per poi ammettere: "Un po' di leggerezza da parte mia o speranza che gli altri non commettano certe cose". Quindi il messaggio carico di sconforto: "È un momento difficile. Per non parlare dei gioielli preziosi che mi hanno portato via e che facevano parte della mia vita da 30 anni. Fortunatamente stiamo bene, si va avanti".