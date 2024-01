Bolzano, guai per un calciatore del Südtirol: furto dell'auto e poi l'inseguimento

31 gennaio 2024 a

Guai per un giovane calciatore del Südtirol, Amney Moutassime. Il 19enne è stato coinvolto in un incidente ad alta velocità a bordo di un'auto rubata, senza neanche possedere una patente di guida. L'episodio, che ha avuto luogo nei giorni scorsi, ha visto il giocatore protagonista di una fuga spericolata (oltre 100 chilometri orari in città) seguita da un inseguimento della polizia, culminato in un incidente. Moutassime, che aveva giocato nella formazione primavera della squadra biancorossa e aveva disputato alcune partite con la prima squadra, è stato prontamente allontanato dal club a causa del suo comportamento ritenuto contrario al codice etico della società, secondo quanto riferisce il Tgr di Bolzano.

L'episodio ha sollevato numerose preoccupazioni sulla condotta del giovane atleta e ha portato a domande sulle circostanze che hanno portato al furto dell'auto e alla sua pericolosa corsa senza patente. La polizia è intervenuta dopo la segnalazione del furto dell'auto appartenente a un compagno di squadra. La dirigenza del Südtirol ha preso una decisa posizione nei confronti di Moutassime, dimostrando la volontà di mantenere standard etici elevati all'interno della squadra.