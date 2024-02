Rai, polemiche senza fondamento sulla censura inesistente al 'bacio gay'

14 febbraio 2024 a

Dopo le polemiche scaturite dalle prese di posizione dei cantanti di Sanremo 2024 si pone nuovamente l'attenzione sulla Rai. Tutto è iniziato con un frame tratto dal trailer della fiction "Gloria", programmata su Rai1 dal 19 febbraio, in cui un bacio tra due uomini sembrava essere stato censurato con un misterioso bollino nero. Le reazioni non si sono fatte attendere, con l'accusa di censura che ha fatto il giro dei social, alimentando polemiche e indignazione. Tuttavia, riferisce Il Giornale, la storia del bollino nero è stata smentita da una nota ufficiale di Rai Fiction, che ha chiarito che si trattava solo di un movimento di scena legato a un innocuo cappello di scena.

Riccardo Magi, tra i primi a esprimere indignazione, aveva addirittura richiesto le dimissioni immediate dell'amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, accusandolo di essere al servizio di interessi personali anziché della collettività. Una richiesta che si è rivelata infondata di fronte alla rettifica ufficiale della situazione. La polemica è stata alimentata ulteriormente da una serie di commenti sui social, incluso quello dell'attrice protagonista Sabrina Ferilli, che ha chiarito che la sequenza del bacio gay esiste nel film e che non c'è alcuna forma di censura. La stessa Ferilli ha ironicamente sottolineato che il bacio si vede persino più spesso nel film di quanto accada nella sua vita quotidiana. La solita sinistra che si aggrappa a bufale social per attaccare il governo Meloni.