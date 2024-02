Dritto e rovescio, Matteo Salvini contro Geolier: "La droga è una m...a"

15 febbraio 2024 a





Il caso Geolier sbarca anche nei talk show serali. Se n'è parlato anche durante la puntata di "Dritto e rovescio" in onda il 15 febbraio su Rete4. Ospite in studio anche il vicepremier Matteo Salvini che ha parlato del trapper Geolier e della necessità di evitare modelli sbagliati. Soprattutto quelli che inneggiano alla droga o all'ostentazione dell'uso delle armi.

Geolier, il trapper che canta col "kalashnikov"



Ne parliamo ora a #Drittoerovescio con @matteosalvinimi pic.twitter.com/7yw1pqZo02 — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) February 15, 2024

"L'Italia è bella perché ha delle identità che altri Paesi europei non hanno e che vorrebbero cancellare quindi difendiamole le nostre culture. Come ministro dei Trasporti, in questi giorni stiamo lavorando al nuovo codice della strada per ridurre il numero dei morti. Per i ragazzi tra i 15 e i 24 anni, la prima causa di morte in Italia sono gli incidenti in strada. Non entro nel merito delle polemiche musicali e del fatto che uno vada in video con un fucile. Ma se mi parli con semplicità e poi vendi tanto perché sei bravo perché ti ascoltano tanti ragazzini e metti nei pezzi delle tue canzoni la cocaina e l'alcol. Se dici come se fosse normale che lo zio o il cugino è pieno di cocaina e quell'altro beve non è un bell'esempio perché la droga è merda. Ogni droga è merda". b