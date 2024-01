Caso Ilary, il sospetto di Sara Manfuso: "Un legame tra Totti e Iovino?"

30 gennaio 2024 a

Le parole di Cristiano Iovino hanno scatenato il putiferio attorno al divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Se n'è parlato nel corso della trasmissione Pomeriggio 5 in onda il 30 gennaio. Ospite in studio Sara Manfuso, giornalista de La Notizia, che ipotizza la possibilità che tra Totti e Iovino ci possa essere un legame.

"Che non ci sia un legame tra Cristiano Iovino e Francesco Totti?"



"I tempi con cui Iovino salta fuori sono tempi che ci fanno riflettere perché lui viene nel momento in cui la strategia processuale si sta definendo. La frequentazione intima che lui ha raccontato è un assist clamoroso a Francesco Totti. E mi viene da pensare quando Ilary ha raccontato che lo stesso Iovino le aveva detto che sapeva di alcune consuetudini e frequentazioni di Francesco, che non ci sia magari un legame tra i due? Tra Iovino e Totti? Cioè a me viene anche da pensare questo con grande cautela. Sembra qualcosa che sia decisamente contro Ilary in una fase troppo delicata del processo".