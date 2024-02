Bianca Berlinguer, reazione scomposta in diretta: l'attacco a Il Tempo

12 febbraio 2024 a

C'è da pensare che alla lettura quotidiana dei giornali Bianca Berlinguer sia saltata sulla sedia quando ha vistoil titolo di prima pagina de Il Tempo. Tanto da citarlo indignata nella puntata di lunedì 12 febbraio di Prima di domani, il programma che conduce su Rete 4. Si parla delle uscite politiche al Festival di Sanremo, soprattutto quella del rapper italo-tunisino Ghali che senza colpo ferire nella serata finale ha esclamato davanti a milioni di italiani lo slogan: "stop al genocidio", con evidente riferimento alla reazione militare di Israele agli attacchi di Hamas del 7 ottobre.

Sparata che ha provocato tra gli altri la protesta indignata dell'ambasciatore israeliano a Roma. Ma per la giornalista ex Rai è normale lanciare messaggi anti-Israele dal palco del Festival, tanto da prendersela con noi: "Il Tempo ha anche titolato 'Il Sanremo di Hamas', ma come si fa" tuona Berlinguer mandando in onda la prima pagina del nostro quotidiano. Sarebbe da replicare: come si fa a lanciare slogan politici tra una canzone e l'altra senza un minimo di contraddittorio o di contesto? Ma tant'è, quando la "narrazione" fa comodo non si parla più di Tele-Meloni...