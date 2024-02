Sanremo, super complimento per Annalisa da Celentano: "Ha voluto..."

09 febbraio 2024 a

Annalisa è senza dubbio una delle favorite di questa edizione del Festival di Sanremo. Numeri da capogiro, brano che strizza l'occhio alle radio. La cantante di Savona ha attivato la macchina dei tromentoni e non si ferma più. A soli 3 giorni dal primo ascolto, "Sinceramente" è già il pezzo che tutti cantano. E proprio di questo si è parlato nello studio de La Vita in diretta, il programma di attualità condotto da Alberto Matano.

In collegamento con il padrone di casa e con tutti i suoi ospiti, proprio Annalisa si è palesata. "Hai un fan in casa che è mio padre": con queste parole, Rosita Celentano ha lasciato di stucco l'artista in gara. "Mi ha fatto scaricare sul suo telefonino i tuoi ultimi successi, tra cui 'Bellissima'. Gli piacciono da morire e gli faceva piacere dirtelo", ha continuato la figlia di Adriano Celentano. A quel punto è intervenuto Matano, che ha sottolineato: "Dire che Adriano Celentano è tuo fan, è un grande riconoscimento".