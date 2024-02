Chiara Ferragni e Fedez sono in crisi? "È palese": chi scaccia ogni dubbio

09 febbraio 2024 a

Chiara Ferragni è a Milano. Fedez, invece, è partito per Miami. Se già prima del viaggio si vociferava che tra i due ci fosse una sorta di maretta, con questa separazione le indiscrezioni sul loro conto riempiono media e social network. Stando a quanto trapela, infatti, sembra proprio che il pandoro-gate e l'allargamento dell'inchiesta a macchia d'olio abbiano portato marito e moglie ad allontanarsi o, quantomeno, a dividere affari e comunicazioni. Questo è stato l'argomento che ha acceso il dibattito a Pomeriggio Cinque, il programma condotto da Myrta Merlino. A prendere la parola sui retroscena di gossip è stato Davide Maggio.

"La maretta c'era da un po'. Selvaggia Lucarelli aveva addirittura detto che era legata alle dichiarazioni fatte da lui a caldo con me sui social. Da quel momento in poi si è parlato di crisi e adesso lui si sfila molto dalla moglie. Va a Miami con l'assistente in moto d'acqua", ha riassunto la conduttrice. "C'è qualcosa che devo sapere?", ha chiesto poi. "Secondo me è abbastanza palese", ha risposto Davide Maggio, che poi ha domandato alla sua interlocutrice: "Se Marco avesse avuto un problema, saresti andata a farti una vacanza?". "Nella buona e nella cattiva sorte": così ha risposto e commentato Merlino.