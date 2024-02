Chiara Ferragni, difesa clamorosa di Mauro Corona: "Animi miserabili"

07 febbraio 2024 a

Mauro Corona ha detto la sua sul caso di Chiara Ferragni, ospite di Bianca Berlinguer nella puntata del 6 febbraio di “È sempre Cartabianca”. Per prima cosa la conduttrice ha domandato: “Non le sembra che la questione ‘Ferragni’ stia diventando un po’ troppo esagerata?”, facendo riferimento all’ultimo caso che riguarda l’influencer ospite in un albero in montagna. La moglie di Fedez, nonostante si sia pagata il soggiorno e tutto il resto, ha postato una foto del luogo e, immediatamente, i proprietari dell’hotel sono stati sommersi d’insulti per averla ospitata. L’altro lato della medaglia, tuttavia, è che l’attività ha ottenuto 10.000 followers in più rispetto a quelli accumulati in tanti anni di lavoro. Corona ha risposto così: “Ferragni sta pagando il prezzo della gloria, del successo, della bellezza, sono tanti gli animi miseri, la miserabilità dell’animo”.

“Una volta Ermanno Olmi, un uomo che mi voleva molto bene, era un amico, mi disse ‘Guarda Mauro nessuno ti perdona il successo’. E quando io vinsi la Palma d’oro a Cannes con ‘L’albero degli zoccoli’, sempre lui mi disse ‘I miei amici che prima brindavano con me, poi passavano dall’altro marciapiede quando mi incontravano’… Questo è l’inizio di quello che sta succedendo a Chiara Ferragni”, ha proseguito lo scrittore. Poi ha continuato così: “La Ferragni aveva tutto quello che ognuno di noi, nell’inconscio allucinato, vorrebbe avere, successo, soldi a palate, tanta bellezza, lei aveva tutto. E una volta che è caduta in disgrazia, si esulta tutti in maniera vigliacca, truce e violenta”.

Corona ha infine riportato un detto: “Nelle disgrazie dei nostri migliori amici c’è sempre qualcosa che non ci dispiace affatto”, in riferimento alla situazione, spiegando che: “La Ferragni sta pagando il suo successo a prezzo di insulti, e mi dispiace davvero, ma non ci si può fare niente. Bisogna convivere con l’invidia del mondo”. E quando Berlinguer ha replicato all’ospite “Si ma anche basta, hanno aperto un caso, adesso c’e un indagine, vedremo come andrà”, lui ha risposto prontamente: “No Bianchina, quella gente lì ci va a nozze con queste cose, non smetteranno mai! Non diranno mai basta. Si fermeranno, ma ci vorrà almeno un annetto buono”.