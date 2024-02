Berrettini e Satta, voci di crisi: "Se arrivano a San Valentino...."

Alice Antico 06 febbraio 2024 a

a

a

Melissa Satta e Matteo Berrettini sono ufficialmente al centro di un gossip che mormora di una loro crisi pre San Valentino. La coppia è sempre stata tra le più chiacchierate d’Italia, in particolar modo per le critiche rivolte alla Satta, colpevolizzata della cattiva resa sportiva del tennista. A ogni modo, l'unione tra i due si è sempre mostrata più forte dei rumors e delle accuse sui social tanto che la stessa Melissa aveva raccontato di questo amore in un'intervista a “Vanity Fair”. Stando alle indiscrezioni delle ultime ore, tuttavia, qualcosa sembra essere cambiato da quell’intervista piena di gioia e soddisfazione. La notizia di una crisi tra i due è stata lanciata dall'esperto di gossip Santo Pirrotta durante il programma “Citofonare Rai 2” della domenica mattina.

"Signora per chi tifa?": la risposta è virale, Matano di sasso | VIDEO

In quell’occasione, mentre l’astrologo Simon & The Stars stava parlando dell’Ariete e dei dubbi in amore per questo segno, Pirrotta è intervenuto dicendo: "Ci becca sempre. Ho una bombetta su una famosa coppia, lo scoop è su un ariete che è in crisi con la fidanzata”. Dopo aver creato una suspense inaspettata in studio, ha anche fatto il nome della coppia. “Chi è? Lo dico, Matteo Berrettini che è in crisi con Melissa Satta. Vediamo se arriveranno a San Valentino”, ha dichiarato Pirrotta senza troppi giri di parole.

Emma spiazza tutti sul green carpet: il gesto per Loredana Bertè | GUARDA

Lanciata la bomba, è subito iniziata l'analisi dei social. Effettivamente, i due non si mostrano insieme da un po' di tempo oltre al fatto che, recentemente, la Satta ha trascorso anche un weekend da sola a St. Moritz. Quel che si sa è che Berrettini, dal canto suo, è concentrato per recuperare la forma migliore e provare a tornare nei principali tornei di tennis. Si tratta di puro gossip o c’è del vero in questa storia? Sarà il tempo a svelare la verità dei fatti.