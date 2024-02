Chiara Ferragni, anche Sammontana pronta a mollarla? La soffiata

06 febbraio 2024 a

Sammontana va a caccia di fette di mercato a livello internazionale e per farlo potrebbe anche sganciarsi da una testimonial d’eccellenza, Chiara Ferragni. “Diventare un’industria d’eccellenza internazionale di prodotti surgelati di pasticceria, dessert e gelato” l’obiettivo dell’azienda di Empoli, che, come riferisce La Nazione, ha dei dubbi sul destino dell’accordo con l’influencer. “Dopo il pandoro-gate e i grandi brand che hanno ‘scaricato’ l’influencer (da Coca Cola a Pigna), la decisione di Sammontana è... per così dire ‘congelata’. Nel senso che i piani di collaborazione sono annuali e una decisione in vista della stagione estiva verrà presa a primavera”, la ricostruzione del quotidiano in merito all’accordo tra Ferragni e il marchio italiano dei gelati. Non c’è ancora un indirizzo preciso, ma ad ora la certezza di un rinnovo della collaborazione ancora non c’è.

Separazione social ed "effetto alone": il timore dei Ferragnez

“Adesso l’attenzione è interamente concentrata sul nuovo gruppo che opererà attraverso vari canali, essendo partner di rilievo per i principali bar, ristoranti, hotel, rivenditori alimentari e aziende di catering”, il retroscena su Sammontana. E Ferragni intanto aspetta, sperando che anche questa società non decida di divorziare da lei.