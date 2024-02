Re Carlo mette a tacere le voci di razzismo: c'entra la nuova scudiera

05 febbraio 2024 a

a

a

Re Carlo e Kate Middleton sono stati identificati come i due membri della famiglia reale ad aver fatto commenti razzisti nei confronti di Archie, il primogenito di Harry e Meghan. A rivelare i loro nomi è stato il giornalista e commentatore televisivo britannico Piers Morgan. Ma la vicenda è iniziata con l'uscita del libro Endgame, del giornalista Omid Scobie, amico della famiglia Sussex. La bomba è stata sganciata per errore nella versione olandese della pubblicazione. Ora la questione si riapre, seppur in maniera implicita. Come riporta il Corriere della Sera, il sovrano, attraverso la scelta della sua nuova scudiera, ha voluto dimostrare che quanto detto sul suo conto è falso. Si chiama Kat Anderson, ha 33 anni ed è per metà malese.

Dramma in famiglia per Kate Middleton: crac finanziario e insulti

"Anderson, capitana della Royal Artillery che ha già fatto parte dell’entourage del premier Rishi Sunak, avrà il compito di accompagnare il re durante gli impegni ufficiali, di gestire gli ospiti di Carlo in incontri e udienze e di essergli d’appoggio in temi militari", si legge sul quotidiano. La decisione di Re Carlo, come sopra anticipato, avrebbe però un obiettivo ben preciso: mettere a tacere le voci di razzismo. "Ora Carlo sceglie una donna proveniente da una minoranza etnica, a dimostrazione del desiderio della famiglia reale di rappresentare tutto il Regno Unito e la sua popolazione", spiega il Corriere della Sera.