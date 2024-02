Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni: fine della storia. Cosa spunta sui social

Francesco Fredella 01 febbraio 2024 a

"Storia finita". Così una fonte segretissima confessa a Novella2000 che la storia tra Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni sarebbe giunta al capolinea. Andiamo per gradi. A parlare prima di tutti è stato Fabrizio Corona, sempre ben informato sulla cronaca rosa, che ha raccontato di una crisi tra Belen e il suo nuovo fidanzato. I due si sarebbero mollati all'improvviso dopo una breve parentesi.

Belen resta di nuovo sola: la bomba di gossip sul fidanzato

Prima di Elio, imprenditore del settore auto e moto, la Rodriguez ha avuto un ritorno di fiamma con Stefano De Martino (suo ex marito). Una storia che spesso è stata paragonata alle montagne russe: alti e bassi. Ma torniamo ad Elio Lorenzoni. La loro frequentazione è rimasta in sordina per molto tempo fino a quando il settimanale "Chi" - diretto da Massimo Borgnis - ha svelato con le foto la loro storia. E così Belen ha raccontato di Elio. Una nuova pagina nella sua vita. Ora, per davvero, è giunta al capolinea? Non si sa ancora. Nessuna conferma ufficiale. Solo tante indiscrezioni che si ricorrono.