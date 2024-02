Vittoria di Savoia, quel video contro Macron della "royal influencer"

04 febbraio 2024 a

a

a

Dopo la scomparsa di Vittorio Emanuele di Savoia la Real Casa ha una nuova "erede", nonostante sia quantomeno improbabile un ritorno della monarchia nel nostro Paese. È Vittoria di Savoia., 23 anni, nata da Emanuele Filiberto e dall'attrice francese Clotilde Courau, sposi nel 2003, con il principe Alberto II di Monaco testimone di nozze. Giovane, molto social, con la passione per la moda che la porta a fare saltuariamente la modella, oltre che a frequentare sfilate e vernissage. A fare un profilo della giovane Savoia è il Corriere della sera che racconta dei sui studi tra Londra e Parigi. Vittoria di Savoi "è l’erede grazie al nonno, Vittorio Emanuele", dopo l'apertura alle donne in linea di successione nel gennaio 2020. "Dovrò studiare di più?", ha chiesto al nonno quando ha preso la decisione.

Vittorio Emanuele dall'esilio agli spari di Cavallo: chi era