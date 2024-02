Vittorio Emanuele e il figlio "molto legati". Orefici: "Consapevoli di..."

03 febbraio 2024 a

"È stata una giornata molto difficile, molto triste, però una giornata, devo dire, in cui abbiamo potuto con la famiglia essere tutti insieme intorno a papà in questi ultimi momenti": queste le parole pronunciate da Emanuele Filiberto di Savoia in collegamento telefonico con il Tg5, in riferimento alla scomparsa del padre, Vittorio Emanuele, venuto a mancare oggi all'età di 86 anni. E proprio da questo messaggio Sabrina Scampini ha cercato, a Stasera Italia, di ricordare l'ex principe. Tra gli altri, nel corso della puntata è intervenuta anche Lavinia Orefici, che ha soprattutto posto l'accento sul rapporto tra padre e figlio.

"Vorrei partire da una data: Vittorio Emanuele si è spento oggi, pochi giorni prima del suo compleanno. Lo festeggiava con sua moglie, il suo grande amore": così ha esordito la giornalista, interpellata dalla conduttrice. Poi ha spostato il focus: "Il figlio, il principe Emanuele Filiberto, era molto molto legato al papà. Seppur non più sul trono, erano consapevoli della storia della famiglia che stavano portando avanti", ha raccontato. Ha allora preso la parola Sabrina Scampini, che ha chiesto alla sua interlocutrice un parere su una questione di cui molto si è detto: "Nel 2022, Vittorio Emanuele ha chiesto la restituzione dei beni di famiglia". "Erano beni privati", ha chiarito Lavinia Orefici.