Verissimo, Asia Argento conquista Silvia Toffanin: "Sei una grande donna"

È una donna diversa Asia Argento, dopo gli anni degli eccessi ha trovato un equilibrio lontano. Ospite insieme alla sorella Fiore di Silvia Toffanin, a Verissimo, la figlia di Dario Argento ha parlato della sua nuova vita ein particolare del momento in cui ha chiesto scusa al padre. "Vivevo con la vergogna", confessa l'attrice che ricorda gli anni in cui, complice l'uso di sostanze, ha vissuto un rapporto controverso con la famiglia. Argento nella puntata di domenica 4 febbraio del programma di Canale 5 racconta che quando ha chiesto scusa al padre lui le ha risposto che erano "anni che aspettava questo momento. È come se mi fossi tolta un macigno dalle spalle". A quel punto Toffanin commenta: "Sei una grande donna, Asia", ricordando il coraggio di cambiare vita e fare ammenda per comportamenti che hanno ferito le altre persone: "Sei stata un grande esempio. Nonostante tu abbia sofferto e vissuto cose particolari", commenta la conduttrice.

"Non ce la facevo più a vivere con questi macigni, era come tenermi delle pietre che mi portavano a fondo, questi miei comportamenti del passato - confessa Asia Argento mi sento un po' più leggera". Nel corso dell'intervista si parla anche della vita sentimentale dell'attrice. "L'amore? Non si batte chiode... Spasimanti ci sono ma guardati con un certo sospetto - racconta Argento - Se mi piace uno è sempre quello sbagliato, e mi fa soffrire".