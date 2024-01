Ilary Blasi, bomba di Nuccetelli: "Iovino? È solo la punta dell'iceberg"

29 gennaio 2024 a

Prima il docufilm, poi il libro e ora le interviste (solo ieri quella a Verissimo con Silvia Toffanin). Ilary Blasi ha deciso di vuotare il sacco sulla fine del matrimonio con Francesco Totti. Nella sua versione dei fatti, a far crollare il rapporto tra i due è stata la relazione dell'ex capitano giallorosso con Noemi Bocchi. A sganciare la bomba giorni fa, però, è stato Cristiano Iovino. Il personal trainer ha rilasciato un'intervista a Il Messaggero e ha chiarito che quello che la conduttrice Mediaset ha definito essere stato solo "un caffè" sarebbe evoluto poi in "frequentazioni intime". Indiscrezione, questa, che l'ex showgirl ha smentito attraverso un'intervista concessa a Sette, il magazine del Corriere della Sera. A sostenere le dichiarazioni dell'imprenditore è intervenuto anche Alex Nuccetelli, un caro amico del giocatore della AS Roma.

Con alcune dichiarazioni, pubblicate su Il Messaggero, il 46enne si è inserito nella questione e ha commentato le parole di Cristiano Iovino. "È la conferma di quello che ho sempre sostenuto ed è solo la punta dell’iceberg", ha premesso. "Di verità ne so molte. Vivo Francesco nel quotidiano", ha continuato l'amico di Francesco Totti, ribadendo il legame indissolubile con l'ex calciatore. "La verità sta venendo a galla. Oltre a rilasciare una mezza intervista, per la quale era stato costretto per alcune cose che erano accadute, ora si sta celando dietro il silenzio con grande signorilità", ha spiegato in merito alla scelta del personal trainer di dire tutta la sua verità.

Possibile che Francesco Totti risponda a colpi di docufilm e di libri? Nuccetelli è stato netto: "Gliel’ho proposto e lui mi ha risposto di no. Vuole tutelare i figli". "Credo a lui, lo conosco. Nella vita alcuni ruoli che vengono concessi tendono a farti fare un abuso di arroganza. E’ abbastanza plausibile", ha proseguito. Poi la rivelazione su come Totti avrebbe affrontato il periodo della consapevolezza e della rottura: "Francesco è una persona sensibile e non era preparato a nulla di tutto questo. È stato l’ultimo a rendersi conto di quello che stava succedendo. A noi amici, che eravamo più attenti ad alcune situazioni, veniva spontaneo dargli qualche input. La sua compagna era la mamma dei suoi figli. Per lui era una figura eterea", ha concluso l'imprenditore.