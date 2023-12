Barbara d'Urso in Rai, indiscrezione bomba: in onda la domenica contro...

Alice Antico 28 dicembre 2023 a

Barbara D’Urso, oltre che essere a teatro, non ha intenzione di abbandonare la televisione. Presto la vedremo in Rai, stando alle ultime indiscrezioni. Infatti, dopo il doloroso addio a Mediaset, e le ipotesi sfumate sulla D’Urso come co-conduttrice di Sanremo 2024, si parla sempre con più insistenza di possibili trattative tra la conduttrice e la Rai. Addirittura il settimanale “Oggi” ha parlato di una possibile collocazione di Barbara D’Urso nel palinsesto Rai come diretta concorrente di Silvia Toffanin e di “Verissimo”.

L’indiscrezione lanciata da Alberto Dandolo su “Oggi”, infatti, parla di un nuovo spiraglio nel palinsesto Rai per la D’Urso nella seconda parte del pomeriggio domenicale, subito “Domenica In” condotto oggi da Mara Venier. Secondo questo retroscena ‘Barbarella’ andrebbe a prendere il posto di Francesca Fialdini alla guida di “Da noi… a ruota libera” con un nuovo programma, forse sul modello di “Pomeriggio Cinque”.

Al momento non ci sono né conferme né smentite anche se, quel che è certo, è che se questa ipotesi si concretizzasse rappresenterebbe una sfida clamorosa nei confronti della concorrenza Mediaset. Sarebbe davvero un’occasione di "rivincita" per la conduttrice dopo l’addio al suo storico "Pomeriggio Cinque”, un distacco doloroso e turbolento, tra lettere e ripetute frecciatine.