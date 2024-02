Chiara Ferragni, dubbi sulla collaborazione con Pigna: "Pagina scomparsa"

03 febbraio 2024 a

Tutti i riflettori sono puntati su Chiara Ferragni. Dopo il pandoro-gate e l'allargamento dell'inchiesta alle uova di Pasqua Dolci preziosi e alla bambola Trudi, molte collaborazioni sono saltate. Ad accendere un faro sull'accordo tra l'influencer e Pigna è ora Il Giornale. Sembra che, aprendo in rete la pagina “Chiara Ferragni x Pigna” sul sito della nota società cartiera italiana, l'unico risultato sia: "Errore 404". Fatto, questo, che tira in ballo un nuovo interrogativo: possibile che anche il noto marchio italiano di prodotti di cancelleria si sia smarcato dall'imprenditrice digitale più seguita d'Italia?

Chiara Ferragni e Pigna hanno iniziato a collaborare in passato per proporre oggetti di cancelleria griffati. Quaderni, matite, astucci con il famoso occhio, simbolo dell'influencer, hanno catalizzato l'attenzione di tantissimi bambini. Ora, sul sito dell'azienda di Alzano Lombardo, la sezione dedicata all'imprenditrice digitale è scomparsa. In realtà il collegamento continua a esistere, ma cliccando si arriva a una pagina vuota. "È possibile che la società bergamasca abbia deciso di sospendere l’accordo commerciale con Ferragni a seguito delle vicissitudini giudiziarie che la vedono coinvolta?", chiede il quotidiano.

Meno di un mese fa, l’azienda diffuse un comunicato per replicare a chi chiedeva quali fossero le sue intenzioni, parlando però solamente di una collaborazione lunga “diversi anni, avendo avuto modo di apprezzarne le doti umane e imprenditoriali”. "La nostra leadership e il nostro stile aziendale ci portano a guardare verso il futuro, con l’auspicio che l’attuale non facile contesto possa essere superato”, aggiunse Pigna.