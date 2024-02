Chiara Ferragni, Pigna conferma le voci e la lascia: "nel rispetto del codice etico"

03 febbraio 2024 a

Cattiva notizia per Chiara Ferragni, che proprio in queste ore sta cercando di ritagliarsi una parentesi di serenità in Liguria con i figli Leone e Vittoria, con la mamma Marina e con l'amica del cuore Veronica. Pigna, la celebre azienda cartiera italiana, ha deciso di interrompere la collaborazione con l'influencer. La notizia era stata già anticipata nelle ultime ore, ma adesso è arrivata la conferma. Qualcuno aveva già notato che, aprendo la pagina “Chiara Ferragni x Pigna” sul sito della nota società, l'unico risultato era: "Errore 404". Fatto, questo, che aveva indotto molti a palesare dei dubbi sull'accordo.

"Pagina scomparsa": Ferragni, dubbi sulla collaborazione con Pigna

La scelta di Pigna è stata confermata all'Ansa dai vertici della società. La decisione è stata presa "nel rispetto del proprio codice etico aziendale, che si può consultare anche sul portale pigna.it, che esclude la collaborazione con soggetti terzi sanzionati dalle autorità competenti per aver assunto un comportamento non etico, corretto e rispettoso delle leggi", hanno fatto sapere. La collaborazione tra la società cartiera e le aziende che fanno riferimento all'imprenditrice digitale "è stata di natura unicamente commerciale e ha riguardato la realizzazione di linee di prodotti di cancelleria per la scuola e per l'ufficio", hanno precisato.