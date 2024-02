Kate Middleton "in coma": l'indiscrezione che fa infuriare Buckingham Palace

02 febbraio 2024 a

a

a

Kate Middleton è uscita dalla London Clinic dopo che si è sottoposta a un intervento all'addome. La macchina del gossip e dei tabloid si è attivata fin dall'annuncio ufficiale dell'operazione, iniziando a lanciare delle indiscrezioni più o meno aderenti alla realtà. A mandare su tutte le furie Buckingham Palace ci ha pensato una giornalista spagnola. Concha Calleja, ospite del programma pomeridiano di intrattenimento Fiesta, ha diffuso informazioni "in termini assolutamente confidenziali" e ha dichiarato che la principessa del Galles era in coma e in fin di vita. La replica è arrivata subito: "Sono delle sciocchezze – ha riferito una fonte al Times – questa giornalista non ha fatto alcun tentativo di verificare le notizie contattandoci. Si è inventata tutto di sana pianta".

La dolce sorpresa dei figli al ritorno a casa: cosa ha trovato Kate

La giornalista è entrata nei dettagli e ha raccontato che i medici, dopo l'operazione, avrebbero indotto lo stato di coma e intubato Kate. "La sua vita è stata in grande pericolo", ha ripetuto diverse volte in diretta, pur ammettendo di non sapere molto sulla patologia della futura regina. "Avrà bisogno di tantissima assistenza e non mi riferisco solo alla sua famiglia. Nella sua residenza si è praticamente allestito un ospedale con uno staff medico dedicato”, ha aggiunto Calleja. Sebbene la notizia abbia iniziato a correre e a rimbalzare in rete, da Kensington Palace si sono fatti sentire, stroncando nettamente questa versione dei fatti.