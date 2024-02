Kate Middleton, biglietti e snack: la sorpresa dei figli al ritorno a casa

01 febbraio 2024 a

La convalescenza della principessa Kate Middleton per l'operazione all'addome è stata allietata dai suoi tre figli. Come racconta una fonte a Us Weekly, "l'intervento di Kate è andato bene e si sta ancora riprendendo. Ha visto tutti i bambin dopo l’intervento. George, 10 anni, Charlotte, 8 anni, e Louis, 5 anni, sono stati molto presenti da quando è tornata a casa dall'ospedale all'inizio della settimana. Tutti loro le hanno preparato dei biglietti di auguri di pronta guarigione insieme ad alcuni dei suoi snack preferiti”.

Nei giorni successivi all’intervento la principessa del Galles è "tornata a lavorare dal suo letto", racconta la fonte, aggiungendo che Kate sta "pianificando gli impegni e parlando con il suo team. dei suoi prossimi passi. È ancora in fase di guarigione, avrà bisogno di diverse settimane per riprendersi, ma è già ansiosa di tornare al lavoro”. Per il momento non c’è stata alcuna nota ufficiale sul tipo di intervento chirurgico a cui si è sottoposta Kate a Londra, ma secondo alcuni rumors potrebbe far chiarezza più avanti. Il principe William in questi giorni si è occupato dei bisogni della moglie e dei figli, dando la priorità alla famiglia rispetto ai suoi doveri da futuro monarca, cancellando in particolari due appuntamenti fuori dal Paese per potersi occupare della famiglia.