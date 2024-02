L'Aria che Tira, “Schlein e Conte senza uno straccio di idea”. Frustata di Cacciari

01 febbraio 2024 a

Massimo Cacciari non è affatto tenero con la sinistra. Il filosofo ed ex sindaco di Venezia è tra gli ospiti della puntata del 1 febbraio de L’Aria che Tira, il programma mattutino di La7 con David Parenzo alla conduzione. Nel tracciare un quadro politico attuale Cacciari ci va giù pesante con Pd e M5S: “Giorgia Meloni ed Elly Schlein sono completamente diverse. È proprio una configurazione politica diversa nel centrosinistra rispetto al centrodestra. Il centrodestra funziona quando serve. Nel merito delle politiche agricole Fratelli d'Italia è sempre stata perfettamente d'accordo con Matteo Salvini nell'affrontare il problema, senza affrontarne la complessità. Non ha cambiato idea, è collocata diverse, svolge un’altra funzione all’interno dell’alleanze. A volte questo non è consapevole, ma è così. Nel centrosinistra questo gioco è impossibile, l’elettorato di centrosinistra non lo accetterebbe mai, lo si sa. Sono configurazioni culturali e antropologiche diverse. Nel centrosinistra l’alleanza è possibile soltanto se è davvero fondata”.

“Siccome - prosegue Cacciari nel suo discorso - né Schlein né Giuseppe Conte hanno uno straccio di strategia per quanto riguarda le politiche agricole, sociali, fiscali ed estere, non potrà mai esserci una vera coalizione come nel centrodestra. Ricordiamoci dove era schierato Fratelli d’Italia 3-4 anni fa sulle politiche agricole o sull’Europa in generale… Lì c’è un’omogeneità culturale alla fine, in qualche modo c’è, nel centrosinistra bisogna costruirla. Non c’è più, c’era, ma non c’è più da 30 anni secondo me”. “Quindi non si andrà da nessuna parte, è impossibile una vera coalizione tra Movimento 5 Stelle e Partito democratico”, sentenzia Cacciari.