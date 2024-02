Ilaria Salis "un modello"? Nicola Porro sbotta: cosa ha scritto Concita De Gregorio

01 febbraio 2024 a

a

a

Sul caso di Ilaria Salis il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini ha affermato: "Noi siamo garantisti, finché non c'è una condanna in giudicato una persona è innocente", tuttavia "è assurdo che in Italia faccia la maestra. Non può fare quel lavoro". Ovviamente, per la sinistra è tutto il contrario e si arriva a indicare le azioni dell'insegnante 39enne detenuta in attesa di giudizio in Ungheria come modello da seguire. A sottolineare la strumentalità di certe affermazioni è Nicola Porro che mette sotto la lente un articolo di Concita di Gregorio "che ci spiega che, a differenza di Salvini, lei sarebbe contenta di avere Ilaria Salis come maestra dei suoi figli perché 'insegnare significa incarnare'", Il giornalista, sul suo sito, ricorda che "ho difeso Ilaria per principio", però "permettetemi di dire che se mio figlio avesse come maestra una che passa i weekend a fare manifestazioni contro i gazebo della Lega o andare in Ungheria per partecipare a manifestazioni di militanza non sarei proprio contento".

“Sinistra, ong e lobby diffondono bugie sull'Ungheria”, esplode il caso Salis

I due casi sono lampanti. "A quelle manifestazioni la gente partecipava solo per menare. Poi Ilaria dice di non essere fra quelle che hanno preso a botte in maniera vigliacca un presunto nazista, ma come dice il padre in un’intervista aveva un manganello nella borsa", ricorda Porro. Insomma, "dobbiamo far di tutto affinché venga giudicata in Italia" perché oltre un anno di carcerazione preventiva non è accettabile, in Ungheria come in Italia. Ma da qui a dire che Ilaria Salis sia una maestra modello perché incarna l’insegnamento", ebbene, "ce ne passa" conclude il conduttore di Quarta Repubblica. .