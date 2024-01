Storie Italiane, panico nello studio di Eleonora Daniele. Come sta Carmen Russo

31 gennaio 2024 a

Attimi di panico nello studio televisivo di Storie Italiane. E' successo tutto in pochissimi minuti. Martedì 30 gennaio, Eleonora Daniele ha deciso di dedicare la trasmissione alla memoria di Sandra Milo appena scomparsa. Tra gli altri, in studio c'è anche Beppe Convertini che racconta la sua testimonianza sul personaggio Milo: "Ci siamo incontrati e voluti bene tantissimo - ha detto Convertini davanti alle telecamere - Vedevo in lei mia madre. Lei era felice e apprezzava ogni singolo istante",

"Una delle ultime dive". Sandra Milo, il ricordo di Eleonora Daniele

A quel punto avviene il peggio. Le telecamere inquadrano una sedia vuota. In studio, infatti, c'era anche Carmen Russo che, però, all'improvviso si è alzata ed è andata via. A quel punto Eleonora Daniele blocca la trasmissione e, rivolgendosi alla regia, chiede: "Mi dite come sta Carmen? Perché mi sto iniziando a preoccupare. Scusatemi...". E' Corinne Clery che tranquillizza la conduttrice spiegando che non ha retto all'emozione ma che stava già molto meglio. "Si è molto emozionata". Fortunatamente Carmen Russo è poi tornata davanti alle telecamere.