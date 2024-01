Fuori dal coro, il "giallo" del gatto di Frassica: il video mai visto dietro alla denuncia

25 gennaio 2024 a

Ci vorrebbe Don Matteo per risolvere il giallo del gatto Hiro che non smette di far parlare. Il micio di Nino Frassica è scomparso il 26 settembre dello scorso anno a Spoleto, dove si gira la popolare fiction, provocando un dispiacere enorme nei suoi padroni. La moglie dell'attore Barbara Exignotis nell'ambito di questa vicenda è stata denunciata dai vicini per stalking e da quanto mostrato mercoledì 24 gennaio da Fuori dal coro si capisce perché. Nella trasmissione condotta da Mario Giordano, infatti, spunta un video girato dai vicini che mostra la donna mentre insulta e prende a parolacce la vicina che gira il filmato. Questa mostra una pietra che la moglie di Frassica le avrebbe lanciato poco prima. Exignotis viene immortalata mentre mostra il dito medio alla donna, le grida "vecchia di m..." e "fo***ti in c..." e la accusa di aver fatto scappare di proposito il gatto Hiro.

Vicini da incubo



Nino Frassica nei guai per il gatto scomparso



Servizio di Natasha Farinelli @far_1985 a #Fuoridalcoro pic.twitter.com/Abeo7T9sQs — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) January 24, 2024

La vicenda è lunga e dolorosa, e coinvolgendo un attore famoso è finita anche sui giornali internazionali, Dopo la scomparsa del felino, Frassica in un post Instagram aveva di fatto accusato i vicini di tenere prigioniero il gatto. Poi la situazione è ulteriormente degenerata. Nella trasmissione è intervenuto anche l'avvocato della famiglia confinante, la quale accusa di aver subito "un grave disagio emotivo" che ha fatto scattare la denuncia penale verso Exignotis per diffamazione, stalking e violenza privata.