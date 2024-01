Fleximan, Mauro Corona controcorrrente: "Gli autovelox servono per fare cassa"

31 gennaio 2024 a

Il nome di Fleximan, il cosiddetto "giustiziere" degli autovelox, è un po' sulla bocca di tutti. Da giorni ormai non si parla quasi d'altro. Pare che dietro a questo personaggio misterioso, che di notte abbatte i rilevatori di velocità, si celi in realtà una banda che agisce con dei "flex elettrici" (smerigliatrici a lama circolare). Le attività illegali di questo o questi "vendicatori" sono state argomento di dibattito a È sempre Cartabianca, il talk-show condotto da Bianca Berlinguer. E in particolar modo sull'argomento è stato interrogato l'ospite fisso Mauro Corona. "Ha sentito delle 'eroiche' imprese di Fleximan che va a scardinare gli autovelox?", ha chiesto la conduttrice per aprire il discorso.

"Bisogna fare chiarezza. Una volta, nella precedente trasmissione, dissi che questi autovelox servono solo per fare cassa. Ed è così. Quanto alla questione sulla sicurezza stradale è pura demagogia": così ha esordito l'alpinista in diretta, che però, dopo la premessa, ha voluto prendere le distanza dagli atti di Fleximan. "Si rischia apologia di reato, se fossi d'accordo non lo direi comunque", ha continuato Corona.

"Se io voglio correre, corro quanto voglio e poi rallento quando passo davanti all'autovelox. Allora o tappezziamo il Paese di autovelox oppure stiamo zitti. Perché chi vuole correre, corre comunque": questo il parere dell'interlocutore numero uno di Berlinguer. Corona ha portato all'attenzione di tutti un esempio concreto: "Su Fleximan, io non approvo perché si rischia l'apologia di reato ma la gente che va a lavorare nel mio paese, a Longarone, va giù di multe e non va bene. L'ho chiesto al sindaco di toglierli perché non è giusto".