Agricoltori in protesta, scintille tra Appendino e Borghi. Berlinguer sbotta

Le proteste degli agricoltori sono arrivate anche in Italia. I manifestanti chiedono salari più alti e un alleggerimento della burocrazia e criticano aspramente il nuovo Green Deal europeo, che prevede un grande impegno per raggiungere le cosiddette “net zero emissions” entro il 2050 e ridurre le emissioni di gas serra. I cortei e il motivo che li ha scatenati sono finiti al centro del dibattito a È sempre Cartabianca, il programma di politica e di attualità di Rete 4. La prima a prendere la parola è stata Chiara Appendino. "Io penso che l'Europa abbia delle responsabilità su quanto accaduto e che dovremmo ragionare sul comparto agricolo che deve essere protagonista della transizione ecologica e non subirne i costi, il ragionamento che fa questa maggioranza è 'Stanno già male e quindi io governo li carico ancora di più": questo l'esordio della deputata del Movimento 5 stelle.

"Hanno rimesso l'Irpef, hanno tolto e hanno aumentato il costo del carburante. Non hanno fatto nulla per aiutare questi agricoltori che stanno soffrendo a gestire il caro mutui", ha continuato. Poi, rivolgendosi al suo interlocutore Claudio Borghi, ha detto: "Il punto è questo: lei può puntare il dito contro l'Europa, ma voi siete al governo e li state tartassando. Se vi guardate allo specchio, capite chi è responsabile". Ma il deputato della Lega non ci è stato e ha ricordato: "Siete stati voi decisivi per questa Commissione europea. Non se lo ricorda? Il Movimento 5 stelle è stato protagonista di questa Commissione". I toni in studio si sono scaldati. "Non si capisce niente": così si è inserita nella discussione Bianca Berlinguer. Ma la pentastellata ha proseguito per la sua strada: "Intanto il Movimento 5 stelle ha agito per la tutela degli agricoltori". Borghi ha inchiodato la deputata: "Ma l'avete votata no questa Commissione europea?".