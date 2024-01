Sandra Milo è morta a 90 anni: addio all'attrice e musa di Fellini

29 gennaio 2024 a

Sandra Milo è morta. La donna, il cui vero nome era Salvatrice Elena Greco, aveva compiuto 90 anni nel 2023. Si è spenta nella sua abitazione e tra l'affetto dei suo cari come aveva richiesto: la notizia è stata resa nota dalla sua famiglia. Sandrocchia, come l'aveva soprannominata Federico Fellini per il quale è stata una musa, è stata una delle attrici più popolari del cinema italiano: nel 2021 aveva ricevuto il David di Donatello alla carriera, mentre nel 1964 era stata nominata migliore attrice non protagonista ai Nastri d’argento, dove venne premiata la sua performance in 8½. Vinse lo stesso premio nel 1966 per il film Giulietta degli spiriti.