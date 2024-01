Ilary Blasi, "tata licenziata": la mossa di Francesco Totti durante la separazione

27 gennaio 2024 a

Ilary Blasi è finita nuovamente nell'occhio del ciclone. Il motivo? Le dichiarazioni di Cristiano Iovino che, pochi giorni fa, ha sganciato una vera e propria bomba attraverso un'intervista concessa a Il Messaggero. Ma facciamo un passo indietro. La celebre conduttrice, nel docufilm "Unica" su Netflix e nel libro "Che stupida" (presto nelle librerie), ha raccontato la sua verità sulla rottura del matrimonio con Francesco Totti. Versione dei fatti, la sua, che è stata completamente ribaltata dal personal trainer. Oltre a parlare della sua "frequentazione intima" con Blasi, Iovino ha anche raccontato a tutti di un loro incontro. "Lei mi propose di raggiungerla a New York. Era lì con la sorella e io avevo alcuni amici in città proprio in quei giorni. Peraltro, mi trovavo in Messico in quel periodo. Ma alla fine decisi di non andare", ha affermato. L'ex moglie del capitano giallorosso non è rimasta ad ascoltare e ha replicato, smentendo categoricamente quanto detto dal personal trainer.

Ilary e Iovino, fuori tutto: colpo di scena sulla crisi con Totti

"Avevo scelto la via del silenzio, ma in quasi due anni ho letto tantissime cose su quello che stava succedendo. Si è superato il limite e ho sentito l’esigenza di espormi mettendoci la faccia, come ho sempre fatto. Dovevo essere io a raccontare la mia storia. Specie dopo che mi sono state fatte accuse pesanti": così ha esordito Blasi in un'intervista rilasciata a Sette. A catalizzare l'attenzione dei fan affezionati alla coppia, una delle più celebrate di Roma, è stato un dettaglio che riguarda la gestione dei figli. La conduttrice ha raccontato che Totti, nel bel mezzo della separazione, ha deciso da solo di licenziare la tata di Isabel, la figlia più piccola. "Non è stato bello, per niente. Era un riferimento per lei. Anche se le mie amiche mi hanno detto che lo fanno in tanti. Sarà. Io so che ho potuto riassumerla subito proprio perché ho un lavoro", ha aggiunto.