Ilary Blasi e Francesco Totti, Cruciani a valanga: "Volevate solo..."

27 gennaio 2024 a

a

a

Da qualche giorno la vicenda di Ilary Blasi e di Francesco Totti è tornata al centro del gossip. Mentre gli avvocati si fronteggiano nelle aule di tribunale, il personal trainer Cristiano Iovino ha sganciato una bomba. Intervistato dal quotidiano Il Messaggero, il personal trainer 35enne ha spiegato che con l’ex showgirl non ci fu solo un caffè, come invece fatto sapere nel docufilm di Netflix, "Unica" e nel libro che dovrebbe uscire a breve, "Che stupida". Le dichiarazioni dell'imprenditore hanno fatto partire un tam tam di ipotesi e di supposizioni. Se ne è parlato sui giornali, sui media e nelle trasmissioni. Non poteva non intervenire su questa questione Giuseppe Cruciani, il conduttore radiofonico de La Zanzara. "Per fortuna siamo nella società del gossip. La società occidentale è tale perché c’è il gossip. Dove esiste il gossip, esiste pure la civiltà occidentale. Per fortuna la circolazione di notizie è frivola ma nello stesso tempo è importante perché rappresentano i Vip": questa la premessa.

Ilary rischia grosso nel processo contro Totti dopo le rivelazioni di Iovino

"Leggo da qualche giorno che è di nuovo in auge la vicenda Totti e Ilary Blasi": è andato allora dritto al punto. "Tradimenti, contro-tradimenti, quello che ha tradito quello, quell’altro che dice ‘meno male che si è scoperta questa cosa’. Allora, la tristezza mi assale. Lo sapete perché mi assale la tristezza?", ha continuato, domandando ai suoi ascoltatori. "Perché che cosa vi frega di rimproveravi chi ha tradito per primo al netto degli avvocati e dell’esibizionismo che tutti abbiamo? Ma vi rendete conto? Avevate voglia di tro**are qualcuno. L’unica cosa, avevate voglia di tro**are qualcun altro. Perché ci dovete rompere le palle a noi dichiarando ‘io ho tro**ato prima quello’, ‘quell’altro ha tro**ato quello’? Avevate semplicemente voglia, come è normale che sia, di tro**are un’altra persona”, ha concluso.