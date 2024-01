Ilary Blasi, nuova bomba su Francesco Totti: "Sapeva tutto". Chi tira in ballo

28 gennaio 2024 a

Una guerra di indiscrezioni. Per qualche mese è sembrato che Ilary Blasi volesse rimanere in silenzio sulla rottura del matrimonio con Francesco Totti. Poi, a sorpresa, ha vuotato il sacco. Prima il docufilm, poi il libro. Ma non è tutto perché oggi la conduttrice sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e tornerà sull'argomento. La possibilità che l'ex showgirl aggiunga dettagli alla narrazione già offerta è molto alta. Qualche giorno fa Cristiano Iovino ha dichiarato (attraverso un'intervista rilasciata a Il Messaggero) che quello che Ilary ha definito come un caffè, in realtà, è stato un modo per nascondere "frequentazioni intime".

Da quando il personal trainer ha voluto offrire la sua versione dei fatti, tutti i media sono ripiombati sulla vicenda. Ilary Blasi ha voluto replicare a Iovino con un'intervista concessa a Sette, il magazine del Corriere della Sera. "Dovevo essere io a raccontare la mia storia. Specie dopo che mi sono state fatte accuse pesanti", ha premesso. Ma ciò che più l'ha fatta soffrire è stato leggere che "io sapessi tutto. Addirittura che fossimo una coppia aperta... Forse era una coppia aperta, ma solo da una parte: non la mia".

"Eravamo innamorati, lo eravamo. E tutte le persone più care vedevano questo: gli amici di infanzia che frequentavano casa, le mie sorelle, i miei genitori. Vedevano quello che vedevano i miei figli. Mai nessuno ha sospettato", ha confessato la conduttrice. Poi ha sganciato l'ennesima bomba: "Solo mio cognato ha saputo questa ultima storia, ma non mi aveva detto nulla sperando che Francesco rinsavisse".