Ilary Blasi e Cristiano Iovino, fuori tutto: colpo di scena sulla crisi con Totti

Christian Campigli 26 gennaio 2024 a

a

a

Clamorosa svolta nel divorzio dell’anno. Mentre gli avvocati di Ilary Blasi e Francesco Totti sono impegnati a dibattere nelle aule di tribunale su cavilli burocratici e gestione dei figli, il personal trainer Cristiano Iovino ha sganciato una vera e propria bomba. Intervistato dal quotidiano Il Messaggero, il tatuato imprenditore 35enne ha spiegato che con l’ex showgirl non ci fu solo un caffè (come invece sostenuto nel docufilm di Netflix, "Unica" e nel libro che dovrebbe uscire a breve, "Che stupida").

«Io e Ilary avevamo frequentazioni intime, ci vedevamo anche a casa mia. Ci siamo conosciuti verso la fine del 2020 e ci siamo visti a una mostra di Banksy al centro a Roma. Avevamo paura di farci vedere insieme? Sì, certo. Ci vedevamo principalmente a casa mia, anche se è capitato di vederci nel negozio di Alessia Soldani ai Parioli». Iovino ha spedificato che non si trattava di una storia d’amore, piuttosto «di una frequentazione intima. Si stava insieme quando gli impegni di lavoro lo concedevano. Potevano passare mesi senza vedersi, visto che io ero spesso fuori». Nelle pieghe dell’intervista, emerge che i due avrebbero cercato di vedersi anche fuori dall’Italia. «Ilary mi chiese di raggiungerla a New York. Era lì con la sorella. Ma io ero in Messico e alla fine decisi di non andare».

Totti-Ilary, colpo di scena. Iovino: "Con lei una relazione intima"

Il rapporto con l’ex capitano della Roma era una sorta di tabù, di argomento da evitare accuratamente. «Mi aveva fatto intendere che il suo matrimonio fosse ai titoli di coda. E che vivessero praticamente da separati in casa. Altrimenti avrei sicuramente evitato una situazione del genere». Infine, la conclusione sul famoso caffè e sul legame attuale con Ilary. «Sull’incontro a Milano, preferisco non rispondere. Se poi verrò chiamato in tribunale, riferirò in quella sede. Siamo rimasti in buoni rapporti fino all’uscita del suo documentario. Mi aspettavo che mi avvisasse, visto che ha parlato di me. La mia quotidianità e serenità è stata destabilizzata per diverse settimane. Io comunque ho iniziato a frequentare un’altra ragazza e lei Bastian. Credo lo abbia conosciuto proprio a New York, quando non sono andato».

La sensazione che Iovino possa essere l’ormai famoso «super testimone, l’asso nella manica» della difesa di Francesco Totti è del tutto evidente. Ovviamente, in casi di separazione, stabilire chi dei due coniugi ha tradito per prima ha un’importanza enorme ai fini dell’attribuzione della separazione per colpa. Ilary, nel tardo pomeriggio di ieri, ha ribadito la propria posizione. La sua verità «resta quella che ho raccontato, nel docu film e nel libro».