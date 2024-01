Dritto e rovescio, Selvaggia Lucarelli stoppa la giornalista: "Rispetto"

19 gennaio 2024 a

Selvaggia Lucarelli centellina la sua attività sui social e le apparizioni pubbliche dopo l'esplosione del caso legato a Giovanna Pedretti, la ristoratrice di Lodi che si è tolta la vita dopo essere finita al centro della bufera mediatica per l'ormai famosa recensione al suo ristorante. A mettere in dubbio la veridicità di quanto affermato sui social dall'imprenditrice, era stato Lorenzo Biagiarelli, compagno di Selvaggia Lucarelli che aveva rilanciato i post dando loro grande visibilità. L'opinionista tuttavia respinge le accuse di aver dato il via a una gogna mediatica nei confronti di Pedretti. Della vicenda si è parlato a lungo nella puntata di giovedì 18 gennaio di Dritto e Rovescio, su Rete 4.

Caso Pedretti, "congetture violente". La difesa di Biagiarelli crea il putiferio

Una inviata di Paolo Del Debbio ha raggiunto Lucarelli alla presentazione di un libro di Francesca Fialdini sui disturbi alimentare. Appuntamento che, aveva annunciato l'opinionista sui social, sarebbe servito anche per fare "una piccola riflessione" sulle "cose accadute in questi giorni". Ma una volta giunta sul posto e iniziata la sua domanda sul caso Pedretti, la cronista riceve un cordiale ma fermo diniego: "Stiamo parlando del libro di Francesca Fialdini... Se vuoi mi immolo, mi scarnifichi, ma il tema è anche il rispetto della persona in questo momento. Abbiamo detto che il giornalismo deve rispettare la persona...", afferma Lucarelli stoppando la domanda sul nascere. "Ma l'aveva detto lei che poteva essere uno spazi per una riflessione sul tema...."; ribatte l'inviata ma niente. "Se qualcuno vuole fare una domanda pertinente sul libro siamo qui a disposizione, siamo qui per parlare di disturbi alimentari e sarebbe il caso di rispettare non me, che posso anche essere maciulata in questo momento, ma le persone che sono qui...", argomenta Lucarelli che evita il confronto sulla vicenda.