Tagadà, Donzelli zittisce il Pd: "Sono contento abbiano cantato in Aula"

Non appena è stata approvata la riforma dell'autonomia differenziata, in segno di protesta il Pd ha iniziato a cantare a Montecitorio l'Inno di Mameli. Se n'è parlato durante la puntata di Tagadà in onda il 25 gennaio su La7. Ospite in studio è stato Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia, che ha zittito le contestazioni della sinistra.

"Sono contento che il Partito democratico abbia cantato Fratelli d'Italia - ha detto Donzelli - Questa è una bella notizia che ci riempie tutti di gioia. La cancellazione delle Regioni era ai tempi del Movimento sociale. La riforma dell'autonomia tiene bene e serve all'Italia perché si controbilancia con il premierato e con una forza diversa e una vicinanza diversa tra lo Stato nazionale e i cittadini. Sono due riforme che integrate insieme, cambiano l'Italia. Solo l'autonomia senza il premierato sarebbe stata una riforma squilibrata. Ci vorrà tempo ma noi non abbiamo fretta perché governeremo non solo questa legislatura ma anche quelle dopo. Cambieremo l'Italia".