Danilo Toninelli, "tapiro-tonno" di Striscia. E Staffelli lo punge: "E da ministro?"

Valerio Staffelli, celebre inviato di Striscia la Notizia, ha consegnato a Danilo Toninelli un Tapiro-tonno d’oro molto speciale. Il motivo? Giorni fa, l’ex ministro pentastellato dei Trasporti e delle Infrastrutture si era sfogato sui social, facendo presente ai suoi sostenitori che, a causa del carovita, non poteva più permettersi alcuni alimenti come salmone, bresaola e, come ricorda il premio, il tonno. "Io prima mangiavo il salmone, sapete noi fissati con la palestra... o mangiavo la bresaola. Cancellato tutto: un po’ perché non è più fattibile. Io non riesco a prendere neanche il tonno", ha detto l'ex big del Movimento 5 stelle, finendo così nel mirino di molti. "Che meraviglia!", ha detto Toninelli, accogliendo Staffelli in casa sua. "Un Tapiro.tonno. Tonninelli", ha ironizzato l'inviato.

"Lei si lamentava per il carovita", gli ha ricordato Staffelli. "Bastava che qualcuno mi chiamasse, avrei chiarito che non è che non posso permettermi il tonno, ma non spendo dieci euro per una scatoletta: è una questione di principio. Il costo della vita è aumentato rispetto a un paio di anni fa": così ha commentato la vicenda il diretto interessato. "Doveva ricordarselo anche quando era ministro", ha rincarato la dose il volto di Striscia. "Mi hanno detto che lei potrebbe fare l'opinionista, ma dice che la televisione è tutta una m***a", l'ha punzecchiato l'inviato. "Voi fate più informazione di tanti altri programmi", ha replicato l'ex big del Movimento 5 stelle. Quando Staffelli gli ha chiesto poi un commento su alcuni suoi ex colleghi grillini che si sono tenuti il “grano”, l'ex ministro ha dichiara: "Non hanno rubato. Solo non hanno restituito tutto quello che avrebbero dovuto. Quindi sono degli st***i, ma non dei delinquenti".