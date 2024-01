Alberto di Monaco, spuntano i quaderni "scomodi" dell'ex contabile: "Spese folli"

24 gennaio 2024 a

Claude Palmero, l’ex contabile del principe Alberto, fa tremare Monaco. Il motivo? Ben cinque quaderni in cui l'uomo avrebbe raccolto rivelazioni "scomode" su alcune presunte spese fuori controllo di Sua Altezza Serenissima e della corte. Quaderni finora tenuti privati e che però, dopo il licenziamento, Palmero ha deciso di rendere pubblici. Ma capiamo meglio. Chi è questa figura che ha intenzione di rivelare al mondo intero le stravaganze del principe? Il 67enne Claude Palmero ha amministrato per 23 anni i beni appartenenti al principe Alberto e alla sua famiglia. Dopo essere subentrato al posto del padre defunto, André, il 10 gennaio 2001 è diventato uno stretto collaboratore di Alberto. Poi, il 6 giugno 2023, questa cooperazione sarebbe stata interrotta senza preavviso da Sua Altezza Serenissima, che ha accusato il contabile di appropriazione indebita.

Il contabile, in risposta, si è rivolto alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. "Smentisco tutte le accuse al 100%. Non sono né corrotto, né ladro, tutte cose inverosimili di cui la famiglia principesca, alla quale mi sono dedicato per due decenni, mi accusa ingiustamente”, ha confessato a Le Monde. Ma il 67enne non si è fermato qui. Dai quaderni sopra citati, infatti, emergerebbe che il principe non è stato in grado, in termini economici, di porre un limite alla sua vita privata. Alberto di Monaco non è rimasto ad ascoltare. "Il signor Palmero, forse credendo di essere amministratore a vita, ha contestato in tribunale la mia decisione di allontanarlo, attaccandomi personalmente e in termini offensivi. I suoi attacchi a me, allo Stato e alle istituzioni dimostrano la sua vera natura e quanto poco rispetto abbia nei confronti del Principato", ha affermato.