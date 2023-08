Charlene di Monaco, nuova fuga in Svizzera: "Patto con Alberto", è crisi

25 agosto 2023 a

Charlene di Monaco torna al centro dei tabloid. La principessa sembra essere sempre più distante dal marito, il principe Alberto di Monaco, e alcuni segnali danno adito a nuove voci di divorzio. Secondo la rivista Voici l'ex nuotatrice olimpica sarebbe tornata in Svizzera e vedrebbe il marito solo “su appuntamento”, e molto di rado. Dopo la crisi dovuta a motivi di salute che hanno portato Charlene a stare per lunghi periodi nel suo Sudafrica, la situazione sembrava essersi normalizzata. Ma Wittstock, questo il cognome della principessa consorte di Monte Carlo, non si è mai abituata davvero all'ambiente monegasco. Secondo il magazine lei e Alberto sarebbero da tempo solo “una coppia cerimoniale” insieme solo per motivi legati ai loro impegni ufficiali.

Insomma, un matrimonio finito nella quotidianità e che potrebbe diventare presto un divorzio vero e proprio. Secondo il quotidiano tedesco Bild, Charlene e Alberto starebbero facendo di tutto per non far sentire ai bambini il peso di questa crisi. A dare adito alle voci un altro segnale: il profilo Instagram della principessa è stato disattivato. Per la Bild "la disattivazione dell’account Instagram fa parte di un accordo tra Charlene e Alberto. A patto di lasciare la comunicazione nelle mani del palazzo", a Wittstock "viene permesso di ritirarsi e ottenere libertà altrove”, ossia in Svizzera.