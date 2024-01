L'aria che tira, Bandecchi si difende in tv: "Mi vogliono allontanare dalla politica"

23 gennaio 2024 a

Nel consiglio comunale di Terni si parlava di violenza di genere. E il sindaco Stefano Bandecchi ha pronunciato dichiarazioni che hanno fatto molto discutere. Bandecchi è intervenuto nel corso della puntata de L'Aria che tira in onda il 23 gennaio su La7. "Bisogna considerare il contesto in cui è stata pronunciata quella frase - ha detto il sindaco di Terni a David Parenzo - Fratelli d'Italia voleva far passare questo spunto e ha tirato fuori una frase che risale a 4 mesi fa. Hanno scritto che il problema delle donne è Bandecchi. Ma io ho semplicemente spiegato quello che pensano gli italiani. Mi dispiace che nessuno abbia colto un dettaglio fondamentale che è sfuggito a tutti: ho detto che, quando la donna dice basta, anche l'uomo più bestia deve smetterla e se ne deve andare".

"Questo è un modo per allontanare Bandecchi dalla politica - ha proseguito in tv il sindaco di Terni - Alla Camera dei deputati ho sentito dire che Bandecchi dev'essere mandato via. Le parole che ho usato in consiglio comunale non richiedono nessuna scusa. Quando le donne mi hanno detto di no me ne sono andato. Chi le ammazza è un imbecille. Ma le donne hanno troppa sensibilità e gli uomini ormai non possono aprire bocca".