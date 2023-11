PiazzaPulita, rissa incontenibile tra Bandecchi e Fratoianni. “Mi meraviglio che lei capisca…”

17 novembre 2023 a

Tra gli ospiti della puntata del 16 novembre di PiazzaPulita è apparso anche Stefano Bandecchi, imprenditore ed attuale sindaco di Terni. “Come recupererebbe i soldi delle tasse?” la domanda che gli viene rivolta da Corrado Formigli, conduttore del programma televisivo di La7, con l’ex presidente della Ternana che fa un lungo ragionamento: “Io sono un po’ spaventato per quello che ho sentito, non ho mai visto nessuno che mi abbia indicato onestamente e sinceramente questi 200 miliardi evasi. Io sarei tanto curioso di capire come mai in una nazione in cui da 30 anni sento parlare di miliardi evasi, 180-200 miliardi sono una cifra, dove sono finiti questi soldi? Vedo una nazione misera, vedo tanta gente che sta peggio. Vedo un popolo che è sempre peggiorato, vedo la chiusura dei negozi nelle città e nei centri, sinceramente a me tutta questa impostazione dove l’Italia ha 200 miliardi di evasione fiscale mi sembra una bischerata. Se il 75% delle indagini della Guardia di Finanza finisce a scatafascio e loro non vincono mai… Vincono sempre a chiacchiere, poi nei fatti crollano, come succederà con me. Io sono molto sereno, sennò non sarei qui e sarei a Dubai”.

Nel corso della trasmissione si accendono gli animi con Nicola Fratoianni, numero uno di Sinistra Italiana. “Lo sa che un lavoratore guadagna sette milioni in dieci vite. Non mi stupisce che non lo sa, ho capito che non lo sa”, le parole del deputato a Bandecchi, che lo fulmina: “Cos’è che non capisce? Mi meraviglio che lei capisca…”. Poi va in scena un altro battibecco tra Bandecchi e Fratoianni sui giovani: “In Italia escono cervelli e tornano cog***ni.”. La frase di Bandecchi manda su tutte le furie l’esponente di sinistra: "Poco rispettoso”. “Poco rispettoso per chi? Io sono giovane, però sto qua”, la replica del primo cittadino, con Formigli che deve più volte intervenire per calmare gli animi bollenti.