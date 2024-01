Ferragni-Fedez "in crisi", strategia per smontare i gossip: cosa spunta sui social

Alice Antico 22 gennaio 2024 a

Il mondo dei Ferragnez è sempre più in agitazione negli ultimi tempi e i rumors a riguardo sono talmente tanti che gli stessi utenti del web faticano a stare dietro a questa “soap opera”. Tuttavia, molti ormai sono arrivati a pensare che gli indizi degli ultimi giorni non siano altro che l’effetto di una profonda crisi di coppia. Ma facciamo un passo indietro. Uno dei gossip più caldi riguarda l'"avvistamento" di Chiara Ferragni a Milano il 19 gennaio. Vanity Fair ha scritto che l'imprenditrice e influencer sarebbe entrata in un palazzo in zona Porta Venezia dove "si trova lo studio di uno dei più famosi avvocati divorzisti d'Italia". Tuttavia lo staff di Ferragni smentisce che si sia recata da un legale divorzista.

Un altro presunto indizio sulla crisi dei Ferragnez sarebbero le foto su Instagram. Lei nei giorni scorsi ha infatti postato diversi scatti con figli, mamma, sorella e amici intimi, ma in nessuno compare il marito. Per questo il web si è scatenato. Infine, ci sarebbero gli attacchi di Fedez nei confronti di Myrta Merlino: il cantante aveva avviato un’aspra polemica contro un inviato di “Pomeriggio 5” che puntualmente si recava sotto casa dei Ferragnez e, da lì, aveva poi postato stories contro la conduttrice, avviando l’ennesimo siparietto social-tv. Ad ogni modo, questi video del cantante sono stati improvvisamente cancellati. Stando a quanto affermato recentemente da Selvaggia Lucarelli, sarebbero stati proprio i video di Fedez contro la Merlino a causare la presunta crisi tra la coppia social. Una crisi quindi smentita dai diretti interessati che, ancora una volta, non si lasciano battere dalle voci di corridoio e zittiscono il popolo del web tornando insieme sui social.