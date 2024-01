Toninelli, "salmone non baccalà": Capezzone lo travolge. E sul Pd...

22 gennaio 2024 a

L'ex ministro Danilo Toninelli, dopo l'avventura in politica, è tornato al suo vecchio lavoro, quello di assicuratore. Tuttavia, l'ex big del Movimento 5 stelle, ha tenuto aperto un canale attraverso cui comunicare con i suoi sostenitori. Nell'ultima puntata della sua video-rubrica, Contro Informazione, l'ex grillino si è lasciato scappare delle considerazioni sul suo attuale tenore di vita e hanno fatto molto discutere. "Io prima mangiavo il salmone, sapete noi fissati con la palestra... o mangiavo la bresaola. Cancellato tutto: un po' perché non è più fattibile. Io non riesco a prendere neanche il tonno. Avete presente una scatoletta di tonno? Io prima prendevo quello in vetro... costava due euro e cinquanta! Adesso sono sette euro! Ragazzi, è una roba devastante”, ha detto. Intervento, questo, che ha attirato il commento di Daniele Capezzone, ospite di Giuseppe Brindisi a Zona Bianca.

"Tu vai a fare la spesa. Ti sei accorto dei problemi di Toninelli?", ha domandato il conduttore. "Intanto permettimi di farti i complimenti perché in cinque minuti già due scoop: i comunisti italiani erano contro i comunisti sovietici, che però li finanziavano": c0sì ha esordito il direttore editoriale di Libero, riferendosi a quanto affermato poco prima dalla deputata del Pd Alessia Morani. Poi, il giornalista è tornato sulla questione per la quale Brindisi aveva chiesto la sua opinione. "Toninelli? Segnalo ai telespettatori che potrebbero pensare al baccalà, invece Toninelli parla del tonno", ha ironizzato. "Parlava anche del salmone", ha specificato il conduttore, sorridendo. "Salmone e tonno, non baccalà. Osservazione per l'opposizione. Lo dico al Partito Democratico: avete al Nazareno l'ufficio sciagure? Da dodici mesi, dopo essere stati al governo per dieci anni senza avere vinto le elezioni, adesso che siete usciti raccontate solo sciagure e carestie. Fosse stato per voi, lo spread si doveva impennare, la borsa doveva crollare, l'occupazione doveva crollare. Che voi facciate un racconto anti-italiano, non vi rende credibili", ha concluso.