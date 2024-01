Che Tempo che fa, Speranza rispunta da Fazio: "Cosa consiglio a Schlein"

21 gennaio 2024 a

a

a

Guarda un po' chi si rivede. Il ritorno di Speranza in tv non poteva che essere targato Fabio Fazio. Nella puntata di Che Tempo che fa andata in onda il 21 gennaio sul Nove, il deputato dem nonché ex ministro della Salute del governo Conte II e Draghi, rispunta sul piccolo schermo per parlare di Pd e candidature ma anche di piano pandemico e sistema sanitario. Ma cosa dice? Rivela il consiglio che ha dato a Schlein quando è stata eletta. E che ribadisce anche oggi di fronte alle titubanze dem su un'eventuale candidatura del segretario alle prossime elezioni europee.

"Io sicuramente sosterrò Elly, come l'ho sostenuta al Congresso. Ogni giorno c'è qualcuno che le consiglia 'candidati, non candidarti'. Non voglio aggiungermi a quel coro, dico solo che le ho dato un consiglio 'Elly sii te stessa'. "@robersperanza a #CTCF su @ellyesse pic.twitter.com/xREB9kNKq4 — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) January 21, 2024

"Se si dovesse candidare sicuramente sosterrò Elly Schlein così come l'ho sostenuta al Congresso. Ogni giorno osservo che c'è qualcuno che le consiglia: candidati o non candidarti. Io non voglio aggiungermi a quel coro. Ho dato un solo consiglio a Elly quando è stata eletta: Ho detto: Elly sii te stessa. Quel successo straordinario, anche a sorpresa che ha avuto è per quella carica di rinnovamento e di cambiamento. Quindi ho detto a Elly: fai Elly, sii te stessa e io sosterrò esattamente questo piano. Le pluricandidature sono un argomento serio ma tecnico che può essere valutato. Poi la scelta politica è una scelta che Elly dovrà fare".