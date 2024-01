Giovanna Pedretti, Gasparri mette nel mirino Lucarelli e Ranucci: "Denigrazione"

21 gennaio 2024 a

Anche Stasera Italia Weekend, il programma di politica e di attualità di Rete 4, ha ritagliato uno spazio per raccontare e commentare la storia di Giovanna Pedretti, la ristoratrice trovata senza vita dopo essere stata travolta dalla bufera mediatica scatenata dalla pubblicazione di una recensione omofoba e contro i disabili. Mentre le indagini procedono e si cerca di fare chiarezza su questo caso di cronaca di cui tanto si sta discutendo, nei talk-show grande spazio viene destinato a un dibattito sulla regolamentazione dei social e del web. A intervenire sulla vicenda è stato, tra gli altri, Maurizio Gasparri. "Mi meraviglia il dibattito politico che si è sollevato", ha premesso il capogruppo di Forza Italia, che poi però ha specificato: "Selvaggia Lucarelli è una persona che ha la sua incidenza sul mondo social, poi è chiaro che si innesca una discussione". La giornalista e il suo compagno Lorenzo Biagiarelli hanno acceso un faro sulla veridicità della recensione pubblicata dalla titolare del locale.

"Io non conosco questa vicenda. Può darsi che questa signora, che ha avuto questo epilogo così tragico, avesse altri problemi, altre condizioni per un gesto così estremo", ha continuato Gasparri. "Io ammiravo Selvaggia Lucarelli fase uno, da quando è passata al Fatto si è uniformata. Il Fatto, o altri amici di quella congrega, penso a Ranucci di Report, fanno campagna di denigrazione basate su notizie non vere", ha detto il capogruppo di Forza Italia, mettendo nel mirino la giurata di Ballando con le stelle. "Ci sono degli ambienti, parlo del Fatto Quotidiano, parlo di Ranucci di Report", ha ribadito. E quando la conduttrice Alessandra Viero gli ha chiesto se si riferisse a Selvaggia Lucarelli, Gasparri ha risposto: "È passata al Fatto, può darsi che si sia convertita".