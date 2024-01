Giovanna Pedretti, spunta una recensione simile: "Mi sento a disagio"

21 gennaio 2024 a

a

a

La storia di Giovanna Pedretti è balzata agli onori di cronaca per la bufera mediatica che l'ha travolta prima della morte e per il dibattito, da essa scaturito, sulla necessità di regolamentare i social e il web. Si muovono gli inquirenti e la procura di Lodi, diretta dal procuratore Maurizio Romanelli, per la morte della ristoratrice di 59 anni della pizzeria 'Le Vignole' di Sant'Angelo Lodigiano, trovata senza vita domenica nella sua auto nei pressi del ponte di Viale dell’Autonomia sul fiume Lambro. Il fascicolo aperto è per istigazione al suicidio a carico di ignoti: sul come sia morta la donna, finita al centro di un caso mediatico per una recensione della sua pizzeria di un cliente, rimasto anonimo, che si lamentava della presenza di gay e disabili nel locale, non ci sono molti dubbi. Rimane da capire cosa abbia spinto Pedretti al gesto estremo. Dagospia ha raccontato che c'è un'altra recensione da valutare, molto simile a quella che ha scatenato le polemiche sulla titolare del locale.

"Quanti follower hanno guadagnato", l'analisi a sorpresa su Lucarelli-Biagiarelli

Si tratta di una recensione lasciata nel 2022 alla Bruschetteria Faedo di Monte di Maio, nel Vicentino. I punti in comune con quella lasciata due anni più tardi alla pizzeria Le Vignole sono diversi. "Mi hanno messo a mangiare di fianco a dei gay" e "Non mi sento a mio agio" si legge in entrambi gli scritti. Ma non è tutto. A colpire è infatti la somiglianza tra le risposte dei proprietari delle attività. "Apprezziamo il suo impegno per valutare il nostro servizio attraverso la sua recensione", scrivono su TripAdvisor. Possibile che questa nuova recensione possa aiutare a fare luce sulla vicenda? La tesi sostenuta dal food blogger Lorenzo Biagiarelli e dalla compagna Selvaggia Lucarelli (che hanno posto la questione della veridicità del commento) verrà confermata o stroncata? Nessuno può saperlo. Intanto il dibattito sulla gestione dei social e della rete imperversa nei talk-show televisivi.