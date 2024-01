Domenica In, Antonacci si confessa a Venier: "Perché non l'ho mai detto a mio padre"

21 gennaio 2024 a

Biagio Antonacci si confessa con Mara Venier. Durante la puntata di Domenica In andata in onda il 21 gennaio, il cantante svela un retroscena sul rapporto con suo padre. A "Domenica In" e a Mara Venier ha parlato della sua vita e del rapporto con suo padre a cui non è mai riuscito a dire «ti voglio bene».

«Ci sono dei genitori che hanno un rapporto amorevole coi figli ma che non ci mettono probabilmente tutto, nel senso, hanno sempre un po', anche di timidezza - ha detto il cantante - ecco, io la chiamo timidezza, perché il bene c’era, è chiaro, ma la timidezza di dire a tuo figlio magari "bravo, ti voglio bene", fargli un complimento. Io non ho mai ricevuto questo da mio padre - ha detto ancora - sapevo che veniva ai miei concerti e piangeva ma non mi ha mai detto "bravo, hai fatto bene, è stata una bella cosa". non riusciva a dire "ti voglio bene" ma neanche a me, Quando era sul letto di morte che stava morendo - ha concluso - io glielo volevo dire ma avevo paura di fargli capire che erano gli ultimi giorni e me lo sono tenuto dentro».