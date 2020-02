Sanremo, da Biagio Antonacci a Diletta Leotta. Tutte le star della finale

Vince la 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana Diodato. Al secondo posto Francesco Gabbani. Terza posizione per i Pinguini Tattici Nucleari. Sin dalle prime ore della giornata questi erano i nomi che circolavano come possibili vincitori. Alla fine questa edizione ha chiuso con il botto la 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Vedrò il Festival di Sanremo? Certo, come hanno fatto tutti gli italiani, a giudicare dai dati di ascolto. E ha vinto la classe e la melodia del cantautorato che ha sposato lo show, la gag, i monologhi sull’amicizia e il talento di Rosario Fiorello che omaggia nel finale Fred Bongusto, scomparso lo scorso novembre, con Amore Fermati.

E’ stata l'arma dei Carabinieri sul palco insieme ad Amadeus ad aprire la finale del festival di Sanremo. Il presentatore li ha voluti in onore dei 100 anni dalla fondazione dell'Arma e, per l'occasione, la banda ha eseguito l'Inno di Mameli. Ariston in piedi. Primo asso calato. Fiorello da vero one man show irrompe a sorpresa sul palco e chiede l'applauso per Amadeus, "perché lo merita, veramente". Esi emoziona. Lo showman scherza sul caso Bugo-Morgan: "Ieri sera là dietro era peggio di Delirio a Las Vegas, c'era Rita Pavone che giocava a burraco con Dua Lipa, Piero Pelù che struccava Achille Lauro... ". Poi si avvicina a Josè, il figlio di Amadeus in prima fila: "Quando è iniziato il festival aveva otto anni, oggi ne ha undici". E all’AD Salini e al direttore di rete Stefano Coletta vertici Rai in prima fila: "Non si può fare così, un festival che dura 600 ore, è sparito tutto, Sanremo ha fagocitato tutto. Zingaretti, Salvini, dove siete? Dove state Sardine, Cinque Stelle? Ho visto Floris che parlava di pensioni con Elettra Lamborghini".Amadeus è assente giustificato dal palco. Deve pagare pegno. Presentato dall’amico Saro scende la scalinata indossando la parrucca di Maria De Filippi. C'è tempo anche per un omaggio a Gianni Morandi, di cui vengono mostrate le fotografie postate su Instagram mentre guarda Amadeus e Fiorello. Omaggio a Morandi con Un mondo d’amore. Intanto arriva il messaggio di Jovanotti, che si complimenta con gli amici Amadeus e Fiorello per il successo di questa edizione Jovanotti era previsto tra gli ospiti, ma a poche settimane dall'inizio della kermesse aveva annunciato di non poterci essere perché in viaggio: "Complimenti e felicità per Amadeus e il boom del suo Sanremo meritatissimo. Applausi a lui e a tutta la squadra e urla di gioia per Fiorello, la sua è la stella più luminosa dello spettacolo italiano". Il messaggio è arrivato via Twitter proprio nei primi minuti della finale di Sanremo.

Prima ospite della serata Cristiana Capotondi, attrice che ricopre dal 2018 il ruolo di vicepresidente della Lega Pro di calcio, un compito istituzionale che la lega al racconto di questo Festival che ha voluto mettere le donne al centro. "Cristiano Ronaldo ha portato la maglia, io ho portato il pallone. Altre due donne protagoniste della serata Mara Venier e Diletta Leotta. Anche Zia Mara scherza sulla lunghezza del Festival: "Rimango direttamente qui per la puntata di domani, ne approfitto”. Mi sei mancato – scherza con Amadeus – ma devo farti i complimenti per la squadra scelta. A proposito volevo dirti che la Juventus ha perso con il Verona. Diletta spogliata delle griffe sanremesi, tornerà dalla prossima settimana sui campi di calcio come inviata.

Tiziano Ferro conclude la sua settima sanremese con un monologo sui suoi 40 anni, in cui parla di ciò che ha imparato a capire di sé in questo tempo:

"La felicità non è un privilegio, è un diritto. A quarant'anni penso proprio non ci sia bisogno di raccontare da che parte sto. La mia storia si scrive da sé". Tiziano Ferro sul palco dell'Ariston, nella serata finale del Festival di Sanremo, si racconta a due settimane dal suo 40esimo compleanno. "L'amore è un lavoro lento e faticoso, fatto di mediazione e pazienza […] La felicità non è un privilegio, è un diritto. La mia storia si scrive da sé, maniacalmente innamorato delle persone, da sempre dalla parte dei più deboli. Non sono sbagliato, nessuno lo è. Non accetto speculazioni sul tema, non provateci nemmeno, ho 40 anni ormai". Poi canta”Alla mia età”. Il medley è d’obbligo con "Non me lo so spiegare" a "Ed ero contentissimo". Chapeu. Non si fanno attendere i complimenti del web: "Da un bel Festival parole da gigante di Tiziano Ferro. Chapeau!". Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Nicola Zingaretti,

Anche Biagio Antonacci, ospite della serata incanta la platea con un tris dei suoi più grandi successi Iris, Quanto tempo ancora, Liberatemi.

Una serata che è scivolata via piacevolmente come tutte le ultime serate del Festival dove ricorderemo: l’abbandono del palco di Bugo.; il bacio di Zanotti dei Pinguini Tattici a Mara Venier, vera sorpresa di questa kermesse che hanno portato la loro energia sul palco dell'Ariston eseguendo "Ringo Starr" e i look di Achille Lauro che ogni sera ha raccontato una storia . Immortalato come al solito al termine dell’esibizione dal selfie con Fiorello. Provacatore doc Achille Lauro non si fa mancare nulla e alla fine dell'esibizione della sua "Me Ne Frego", ha baciato il chitarrista "Boss Doms", fisso sul palco al suo fianco. Non poteva mancare Elettra Lamborghini che si esibisce per l'ultima volta in questo festival di Sanremo con la sua "Musica (e il resto scompare)". Il suo direttore d'orchestra sale sul palco e balla con lei. Finale fuori programma. Un seno esce fuori dalla tutina luccicante. La Lamborghini fa nulla per nascondere. A fine esibizione Amadeus le porta i fiori e dice: "In questo Sanremo succede di tutto". Pronti per l’edizione 71.