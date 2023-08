Enrico Mentana non si tiene: "Me**e". L'attacco durissimo, con chi ce l'ha

08 agosto 2023 a

a

a

È stato vandalizzato l'arco di ingresso della galleria Vittorio Emanuele II a Milano. Nella sera di lunedì 7 agosto, tre giovani vestiti di nero e con il capo coperto hanno imbrattato con vernice spray nera, verde e azzurra la sommità della facciata con scritte illeggibili. Usando il gergo dei writers, si tratta principalmente di “firme” e “tag”. Sebbene sul posto siano intervenuti prontamente gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco, non è ancora ben chiaro come i tre teppisti siano riusciti ad arrivare così in alto e poi a fuggire. La vicenda è stata commentata sul suo profilo social da Enrico Mentana. Il direttore del Tg di La7 è stato durissimo e non ha risparmiato gli autori del misfatto.

Nuovo blitz degli eco-vandali: cosa fanno alla statua di Indro Montanelli | GUARDA

"Ai writers che hanno macchiato coi loro segni e disegni la facciata della Galleria in piazza del Duomo a Milano dico, credo a nome di tutti i miei concittadini e non solo, che in un mondo ideale verrebbero obbligati a ripulire tutto già la prossima notte, e a studiare il valore storico e artistico di quello e di tutti gli altri edifici monumentali della città", ha scritto Enrico Mentana sui social network.

Mentana a valanga contro "gli indisponibili": in Russia sareste in galera

"Ma non siamo in un mondo ideale, e forse nessuno li individuerà e punirà", ha aggiunto poi il giornalista. Mentana non si è trattenuto e ha attaccato senza se e senza ma i vandali: "Quindi resta solo da pensare, e inviare loro da qui, un sentito messaggio: M***E". A rispondere al post di Mentana è stato, tra gli altri, il sindaco di Mantova Mattia Palazzi, che ha digitato tre, dirette, parole: "Sottoscrivo tre volte".