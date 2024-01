Chiara Ferragni pizzicata da Striscia: dov'è Il suo Suv, imbarazzo totale

18 gennaio 2024 a

Come si muove, ormai, la pesta. Chiara Ferragni è finita nel mirino di Striscia la Notizia che ha pizzicato la sua auto, un potente suv, parcheggiato in malo modo nella centralissima via Monte Napoleone, a Milano. Vittorio Brumotti ha avvistato l'auto, oggetto della consueta “mer***a”, il "trofeo" che l'inviato del tg satirico conferisce a chi nelle nostre città si produce nella sosta selvaggia. Ma sicuri che è il suv dell'influencer sulla bocca di tutti per l'inchiesta sui pandori e la beneficenza? Non ci sono dubbi, perché dopo un po' Ferragni si materializza nel Quadrilatero della moda per recuperare l'auto e trova Brumotti ad aspettarla. Il suv è parcheggiato, per così dire, in una zona vietata vicino alla curva. Quando arriva Ferragni il campione di Bmx le chiede conto della sosta selvaggia: "Hai ragione", risponde l'influencer e imprenditrice che sorride imbarazzata.

❗️ESCLUSIVA STRISCIA❗️ Chiara Ferragni parcheggia malamente il SUV in via Monte Napoleone e riceve la di @brumottistar! Questa sera a Striscia#Striscialanotizia #ChiaraFerragni #Brumotti #Milano pic.twitter.com/WamWiK1nZJ — Striscia la notizia (@Striscia) January 18, 2024

Insomma, non ne va dritta una per Ferragni mentre il Codacons chiede all’Antitrust, che ha sanzionato le aziende di Ferragni e Balocco per comunicazione ingannevole, e alle Procure della Repubblica di "indagare anche sull’operazione di beneficenza Oreo". Una iniziativa che viene citata in un nuovo esposto all’Autorità per la concorrenza e alla magistratura da parte dell'associazione di consumatori che ha anche avanzato una istanza d’accesso all’azienda dolciaria per avere tutti i dati circa la campagna di solidarietà avviata con l’influencer. Dopo i pandori, i biscotti? Tornando al parcheggio vietato in centro a Milano, il servizio di Striscia la notizia andrà in onda nella puntata di giovedì 18 gennaio.